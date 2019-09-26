التربية تعلن استكمال اجراءات الدور الثالث

2019/09/26 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية تحديد يوم الثلاثاء الموافق الأول من الشهر القادم موعد بدء امتحان الدور الـثـالـث للطلبة المكملين فـي عموم المحافظات الذي صادق عليه مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي، مؤكدة في الوقت نفسه استكمال جـمـيـع الاســتــعــدادات الـخـاصـة به.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، اليوم الخميس، ان مدير عام التقويم والامتحانات شاكر نعمة عبد عون ذكر ان مديريتهُ وفرت الدفاتر وكذلك جهزت القاعات بأجهزة كشف الغش الالكتروني بالنسبة للطلبة المكملين في المرحلتين الثالث متوسط والسادس الاعدادي، من دون التأثير بدوام اقرانهم في بقية المراحل الدراسية لكونها ستتزامن مع بدء العام الـدراسـي الـجـديـد.

مضيفاً ان "الامتحانات ستكون نقله نوعيه للطلبة"، داعياً اياهم الى "اقتناص الفرصة لتحقيق النجاح".

في السياق ذاته اوضح البيان "شكلت المديرية اللجان الخاصة بالتصحيح والتدقيق وحددت مراكز الفحص ووضعت اسماء المراقبين بالتنسيق مع المدارس والمديريات".

هذا وسيتم اعداد إحصائية بالمشمولين بالدور الثالث عند البدء بأداء الامتحانات لوجود طلبة راسبين بمادة او مادتين او ثلاث، وعلى ضوء ذلك يتم معرفة المبالغ المصروفة والتي تم استيفاؤها من الطلبة المشاركين عن كل مادة امتحانية.

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