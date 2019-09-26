تيار الإصلاح: الاستجوابات هدفها الإطاحة برئيس الوزراء

2019/09/26 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى القيادي في تيار الإصلاح الوطني، احمد البهادلي، اليوم الخميس، ان محاولة استجواب الوزراء من قبل بعض الأطراف السياسية المعروفة بتوجهاتها، هدفها الإطاحة برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال البهادلي، في حديث لـوكالة النبأ للأخبار، ان "الحكومة الحالية حتى اللحظة لم يثبت عليها اي ملف فساد، كهدر المال العام او سرقات كبرى مثلما كان يحصل في الحكومات المتعاقبة".

واضاف "المستهدف من مساع بعض القوى السياسية لاستجواب عدد من الوزراء، هو رئيس مجلس الوزراء"، مبينا ان "آليات اختيار الكابينة الوزارية دفع بعض القوى بالمضي نحو خط المعارضة".

واوضح ان "خط المعارضة بدء يتصيد الثغرات هنا وهناك، ويلجئ الى الحضور القوي في المشهد السياسي عن طريق ادعاءاته بان الحكومة مقصرة".

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