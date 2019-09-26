2019/09/26 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق في مؤسسة السجناء في بغداد

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق في مؤسسة السجناء في بغداد) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق في مؤسسة السجناء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).