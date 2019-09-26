نائب: ثلثا التعيينات لمهندسي مصفى كربلاء من خارج المحافظة

2019/09/26 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن محافظة كربلاء حامد عباس، الخميس وزارة النفط بتعيين ثلثي العدد المطلوب من المهندسين في مصفى كربلاء من خارج المحافظة خلافا للاتفاق الذي جرى، مؤكدا انه ستكون هناك خطوات سيتم اتخاذها تجاه الوزارة في البرلمان لضمان حقوق كربلاء.

وقال عباس انه “تم إجراء عدة مخاطبات لوزارة النفط لحصر التعيينات بمصفى كربلاء من أهالي المحافظة من مختلف الاختصاصات والاستعانة بالمحافظات الأخرى للاختصاص الذي لايتوفر بكربلاء”.

وأضاف ان “وزير النفط وعد بتعين مهندسي كربلاء في تعيينات مصفى كربلاء التي فتحت”، مشيرا الى ان “نتائج التعيين التي أعلنت من قبل الوزارة أظهرت ما نسبته ثلثي المتعينين في المصفى هم من خارج المحافظة فضلا عن العمالة الأجنبية التي تسيطر على أكثر من 50% من عمل المصفى”.

وتابع ان “المجلس خاطب الجهات المعنية للوقوف على أسباب رفض مهندسي كربلاء والاستعانة بالمحافظات الاخرى تمهيدا للخطوات التي سيتخذها لاحقا لضمان حقوق المحافظة”.

وكانت لجنة النزاهة النيابية اعلنت، السبت الماضي، عن تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع لجنة الطاقة للتحقيق بعقد كابسات مصفى كربلاء النفطي، مبينة ان الحقل أحيل بعقد مع الغرامات يصل الى 8 مليارات دولار في وقت تكلفته لا تتجاوز 4 مليار دولار.

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