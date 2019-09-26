التربية تستكمل استعداداتها لاجراء امتحانات الدور الثالث

2019/09/26 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس، استكمال جميع المستلزمات لاجراء امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط، والسادس الاعدادي للطلبة المكملين الذي سيتم في الأول من الشهر المقبل.

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