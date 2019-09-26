عمليات بغداد: الصوت الذي سمع في شمال شرقي العاصمة كان لحادث انفجار اسطوانة غاز

2019/09/26 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس، ان الصوت الذي سمع في مناطق شمال شرقي العاصمة كان لحادث انفجار اسطوانة غاز طبخ.

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