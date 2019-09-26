وزير الخارجيّة يدعو الجانب الأستونيّ الى اقامة شراكة حقيقية خاصة في الجوانب الاقتصادية

2019/09/26 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، الجانب الأستونيّ اقامة شراكة حقيقية خاصة في الجوانب الاقتصادية والتي يمكن ان توفر فرص تنموية في كلا البلدين.وأكّد الحكيم خلال لقائه أورماس رينسالو وزير خارجيّة أستونيا على هامش اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في نيويورك/الدورة 74″ حرص بغداد على تطوير العلاقات الثنائيّة مع أستونيا في مختلف المجالات، داعياً […]

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