2019/09/26 | 20:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلتي تربح | المجمعي في تحدٍ ثانٍ مع عائلة جديدة على 10 مليون دينار عراقي) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 89pPEWLOBTU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلتي تربح | المجمعي في تحدٍ ثانٍ مع عائلة جديدة على 10 مليون دينار عراقي) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عائلتي تربح | المجمعي في تحدٍ ثانٍ مع عائلة جديدة على 10 مليون دينار عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).