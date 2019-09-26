وزارة التربية تحدد الثلاثاء المقبل موعدا لبدء امتحان الدور الثالث لطلبة المراحل النهائية

2019/09/26 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تحديد يوم الثلاثاء الموافق الأول من الشهر القادم موعد بدء امتحان الــدور الـثـالـث للطلبة المكملين فـي عموم المحافظات الذي صادق عليه مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي ، مؤكدة في الوقت نفسه استكمال جـمـيـع الاســتـعــدادات الـخاصـة به.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان له، ان مدير عام التقويم والامتحانات شاكر نعمة عبد عون، ذكر ان "مديريتهُ وفرت الدفاتر وكذلك جهزت القاعات بأجهزة كشف الغش الالكتروني بالنسبة للطلبة المكملين في المرحلتين الثالث متوسط والسادس الاعدادي ، من دون التأثير في دوام اقرانهم في بقية المراحل الدراسية لكونها ستتزامن مع بدء العام الـدراسـي الـجـديـد".

واضاف الى ان "الامتحانات ستكون نقله نوعيه للطلبة ، داعياً اياهم الى اقتناص الفرصة لتحقيق النجاح".

واوضح البيان في السياق ذاته "شكلت المديرية اللجان الخاصة بالتصحيح والتدقيق وحددت مراكز الفحص ووضعت اسماء المراقبين بالتنسيق مع المدارس والمديريات، هذا وسيتم اعداد إحصائية بالمشمولين بالدور الثالث عند البدء بأداء الامتحانات لوجود طلبة راسبين بمادة او مادتين او ثلاث ، وعلى ضوء ذلك يتم معرفة المبالغ المصروفة والتي تم استيفاؤها من الطلبة المشاركين عن كل مادة امتحانية".

انتهى .ا.ع

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