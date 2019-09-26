البرلمان ينهي قراءة قانون إفراز الأراضي والبساتين ضمن التصميم الأساسي لبغداد

2019/09/26 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال مصدر اعلامي ، ان "البرلمان انهى قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات".واضاف انه "انهى قراءة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد"

انتهى .ا.ع

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