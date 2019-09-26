ما الذي يؤخر اقرار قانون النفط والغاز؟

2019/09/26 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، اريز عبد الله، اليوم الخميس، اسباب عدم طرح مشروع قانون النفط والغاز داخل البرلمان للتصويت عليه، الى الخلافات السياسية بين بغداد واربيل .وقال عبد الله، في حديث لوكالة النبأ للأخبار، ان "مشروع قانون النفط والغاز في الدورة السابقة حاولنا كثيرا تمريره لكن للاسف الشديد كل محاولاتنا باءت بالفشل".

واضاف ان "المشروع لم ير النور ما لم يكن هناك اتفاق سياسي مسبق بين الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كردستان"، معتبرا ان "محاولات عرضة داخل البرلمان معضلة كبيرة".

واكد ان "مشروع القانون في صيغته الحالية في حال طرح داخل مجلس النواب، فانه لن يمرر، وسيولد أزمة سياسية جديدة بين بغداد واربيل ".

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