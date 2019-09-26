2019/09/26 | 20:42

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ظريف: طهران لم تتلق أي مقترح أمريكي لتبادل السجناء

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن طهران لم تتلق

أي مقترح من واشنطن لتبادل السجناء بين البلدين، نافيًا بذلك ما ذكره

مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن واشنطن تتواصل مع مسؤولين إيرانيين

لمناقشة مصير رعايا أمريكيين محتجزين لدى طهران.وأوضح ظريف في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" بقوله:

"الأمريكيون لم يعرضوا تبادل الأسرى على إيران ولم يقدموا أي مقترحات

بهذا الصدد"، مضيفًا: "لم أتلق أي طلب للتفاوض بشأن هذه القضية (تبادل

السجناء)".

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