المالية النيابية : هناك شبهات فساد في عقد سيارات (متسيوبيشي) ونرفض محاولات تمريره

2019/09/26 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى عبدالصمد السامرائي، اليوم الخميس، على وجود شبهات فساد في عقد شراء السيارات من شركة متسيوبيشي، التي أوضحته التقارير والكتب الرسمية التي أرسلتها وزارة الداخلية، رداً على استفسارات اللجنة الفرعية التي تحقق في حيثيات التعاقد.

وذكر بيان للجنة تلقته "الغد برس"، "حيث كشفت ممارسات تضليل ومخادعة ارتكبتها الجهة المسوقة بعد أن ادعت أنها تمتلك وكالة حصرية من شركة متسيوبيشي، إضافة إلى محاولات استمالة عدد من أعضاء لجنة التعاقد التي شكلتها وزارة الداخلية لإمضاء العقد رغم ما تضمنه من أخطاء جسيمة خصوصاً ما يتعلق بالتفاوت الكبير في أسعار السيارات ومواصفاتها".

وقال السامرائي، خلال استقباله الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي ووفد الوزارة المرافق له إن "فسخ العقد وتحميل الشركة المسوِقة المسؤولية عن تعويض كافة الأضرار التي لحقت بالوزارة تمثل الحل الأفضل لتدارك الهدر الكبير الذي لحق بالمال العام"، مشيراً إلى أن "محاولات إجراء تعديلات على العقد لتمريره هي عملية ترقيع مرفوضة لأنها غير مجدية وستمنح لجنة وزارة الداخلية المكلفة بالتعاقد والشركة المسوقة فرصةً للإفلات من تحمل المسؤولية".

واضاف البيان انه "كانت اللجنة الفرعية من اللجنة المالية النيابية المكلفة بالتحقيق في عقد شراء سيارات من شركة متسيوبيشي لمصلحة وزارة الداخلية قد عقدت اجتماعاً بمقر اللجنة في مبنى مجلس النواب استضافت خلاله وفداً من الوزارة لتدارس العقد وإمكانية معالجة الأخطاء التي تضمنها لتقليل الأضرار الناجمة عن التفاوت في المواصفات وأسعار العقد مع الأسعار الحقيقية للسيارات".

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