وزير الخارجية يدعو أستونيا الى اقامة شراكة حقيقية خصوصاً في الجوانب الاقتصادية

2019/09/26 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، مع السيِّد أورماس رينسالو وزير خارجيّة أستونيا على هامش اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في نيويورك/الدورة 74.

وأكّد الوزير الحكيم في بيان تلقته "الغد برس"، "حرص بغداد على تطوير العلاقات الثنائيّة مع أستونيا في مختلف المجالات، داعياً الجانب الأستونيّ اقامة شراكة حقيقية خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتي يمكن ان توفر فرص تنموية في كلا البلدين".

وتطرّقا "بالبحث إلى القضايا الإقليميّة والدوليّة، واتفقا على أهمّية التنسيق في المحافل الدوليّة؛ لما له من انعكاسات إيجابيّة على البلدين".

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