البلداوي لـ

2019/09/26 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي، اليوم الخميس، انه "كان من المفترض إجراء تعديل على قانون الخدمة الاتحادي الخاص بوزارتي الداخلية والدفاع".

وقال

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