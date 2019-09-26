الطيران المدني: نقل 10 ملايين مسافر و30 الف طائرة عبرت الأجواء العراقية

2019/09/26 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير سلطة الطيران المدني علي خليل ابراهيم اليوم الخميس، تطور قطاع الطيران في العراق بشكل كبير بعد استقرار الاوضاع الأمنية في البلاد.

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