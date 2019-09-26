2019/09/26 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجأت محكمة {كاس} الدولية، إصدار القرارات الخاصة بشكاوى نجم المنتخب الوطني السابق الكابتن عدنان درجال ضد اتحاد الكرة الى 25 تشرين الاول 2019 بدلاً من يوم غد 27 أيلول الجاري.وكان درجال، حمل اتحاد الكرة مسؤولية الازمة في قضية تزوير اوراق ترشيحه لرئاسة الاتحاد في الانتخابات السابقة.وقال درجال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة كاس تؤجل إصدار قرارها في شكوى درجال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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