2019/09/26 | 21:03

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بحر العلوم: حملة الشهادات العليا حريصون على الالتزام بالقانون ولا يجوز التعامل معهم بهذه الطريقة

بغداد -

كلمة

دعا السياسي ابراهيم بحر العلوم، رئيس الوزراء عادل عبد

المهدي، الى معالجة الموقف في قضية فض اعتصام حملة الشهادات العليا

أمس أمام مبنى مجلس الوزراء واستخدام القوات الامنية العنف

ضدهم.

وقال بحر العلوم في بيان ورد لـ «كلمة» "أحزننا

استخدام القوة لتفريق معتصمين أمام مجلس الوزراء يوم امس، فهذا حقهم

المشروع والدستوري في الاعتصام والتظاهر السلمي امام أي موقع حكومي

لأجل إيصال صوتهم الى المسؤولين، ليس هذا الاعتصام هو الاول وقطعا

لن يكون الاخير، لكن الملفت للنظر ان هؤلاء المعتصمين يمثلون شريحة

من حملة الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات، لقد اختاروا الاحتجاج

السلمي وسيلة لهم، ولديهم الإرادة في الاستمرار في اعتصامهم لفترة

طويلة حتى استجابة الحكومة لمطاليبهم لتوفير فرص عمل لهم".

وأضاف "أتصور ان أغلبية هذه المجاميع حريصون على الالتزام بالقانون

ولا يتعمدون خرقه وبالتالي لا يجوز التعامل معهم بهذه القسوة وتوجيه

فرق الشغب لتفريقهم بخراطيم المياه فهذه إهانة غير مقبولة إطلاقاً،

وعلى فرض ان تكون مجموعة منهم أساءت التصرف فعلى الأجهزة الأمنية

المناطة بها حفظ الأمن اختيار وسيلة أكثر مقبولية لمعالجة الموقف".

وتابع "أننا نأمل من رئيس الوزراء معالجة الموقف والاستماع الى

مطاليبهم وتقديم الحلول السريعة بشأنها وتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة

أسباب الحادث الذي أدى الى الامتعاض والغضب، كما ندعو رئيس الوزراء

للحفاظ على مدنية التعامل مع تحركات شباب العراق وشعبه في المطالبة

بحقهم والحفاظ على سلمية ردات الفعل كما يكفلها الدستور كحق من حقوق

المواطنة في العراق".

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