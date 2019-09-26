2019/09/26 | 21:03

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المنافذ الحدودية تضبط 10 ملايين دينار «مزورة»

بغداد -

كلمة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية من ضبط مسافر عراقي بحوزته

مبلغ 10 ملايين دينار عراقي فئة 25 مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي

في محافظة البصرة.

واضافت الهيأة في بيان ورد لـ «كلمة»، أنه "تم ضبط

المبلغ المالي من قبل شرطة الكمارك بالتعاون مع مفرزة فحص الحقائب

في صالة الوافدين في المنفذ والمبلغ مخبأ جزء منه في جيبه الخاص

والجزء الاخر في الحقيبة العائدة له".

وبينت أنه "تم تنظيم محضر أصولي لغرض عرضه على الجهات القضائية مع

ما تم ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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