هوشيار زيباري عن ديون اربيل لبغداد: عبدالمهدي متفاهم

2019/09/26 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداشاد وزير المالية السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، الخميس، بمواقف رئيس مجلس الوزارء عادل عبد المهدي من الازمة بين بغداد واقليم كردستان، مشيرا الى انه يميل الى التفاهم دائما”.وقال زيباري لبرنامج “في متناول اليد” الذي يقدمه الاعلامي حسام الحاج، في معرض رده على سؤال عن موقف عبد المهدي من ازمة الديون بين اربيل والمركز، اشاد زيباري بعبد المهدي واشار الى ان “(نفسّهُ) تفاهميا وليس تصادميا، ويرغب بالحوار والتواصل دائما”.واوضح زيباري، ان “هناك مديونية قديمة متبادلة بين اربيل وبغداد، وقدمت معلومات عنها مفصلة في موازنة 2015 عندما كنت وزيرا للمالية انذاك”.وتابع، “ننتظر ان يستمر التواصل والتفاهم بين الطرفين، فيما يخص مسالة الديون”.

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