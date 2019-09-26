شركة النقل البحري تعلن عن افتتاح خط بحري جديد مع أمريكا الشمالية

2019/09/26 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة النقل البحري احدى تشكيلات وزارة النقل عن وصول باخرتها الحدباء الى ميناء فانكوفو الكندي و ستتجه بعدها الى لوس انجلوس.واكد محي الدين عبدالرزاق الأمارة مدير عام الشركة العامة للنقل البحري في بيان : أن وصول الباخرة الحدباء الى كندا هو نجاح مهم يؤكد مدى التزام البحار العراقي بالنظم العالمية البحرية وامتثاله […]

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