بالصور .. حريق في مؤسسة الشهداء وسط العاصمة بغداد

2019/09/26 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع الغدير صوراً للحريق الذي اندلع في مؤسسة الشهداء وسط العاصمة بغداد.

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