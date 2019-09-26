برهم صالح واردوغان يؤكدان ضرورة ركون جميع الأطراف إلى التهدئة لتخفيف التوتر بالمنطقة

2019/09/26 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، التقى يوم الأربعاء 25-9-2019 في نيويورك، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات المشتركة، ومناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية إقليمياً ودولياً، والتأكيد على ضرورة ركون جميع الأطراف إلى التهدئة واعتماد لغة الحوار البناء لتخفيف حدة التوترات في المنطقة".وتابع المكتب، "كما تم استعراض العلاقات الثنائية والعمل على توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، لاسيما في مجاليْ المياه والتجارة، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين".

انتهى.ص.هـ.ح.

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