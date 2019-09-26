2019/09/26 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

روحاني : لا تفاوض بشروط أميركية حول الإتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أميركا سعت عبر فرضها الحظر إلى

إيحاد إنقسام بين الشعب الإيراني والحكومة لكنها فشلت في تحقيق

أهدافها .

روحاني أضاف في مؤتمر صحفي في نيويورك أن الجمهورية الإسلامية تبذل

جهوداً كبيرة لتعزيز أمن المنطقة وإستقرارها بعيداً عن لغة التصعيد

كون الحرب في المنطقة لن تخدم أيّ طرف ، وأشار إلى أن طهران لم تقيد

مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية وقدمت لهم

الدعم والتسهيلات الكبيرة ، مبيناً أن إنسحاب أميركا من الإتفاق

النووي هو خرق لقرارات الأمم المتحدة وعليها تغيير سياستها في

المنطقة وأنه لا تفاوض بشروط أميركية حول الإتفاق النووي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني : لا تفاوض بشروط أميركية حول الإتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني : لا تفاوض بشروط أميركية حول الإتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).