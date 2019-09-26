روحاني : لا تفاوض بشروط أميركية حول الإتفاق النووي
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أميركا سعت عبر فرضها الحظر إلى
إيحاد إنقسام بين الشعب الإيراني والحكومة لكنها فشلت في تحقيق
أهدافها .
روحاني أضاف في مؤتمر صحفي في نيويورك أن الجمهورية الإسلامية تبذل
جهوداً كبيرة لتعزيز أمن المنطقة وإستقرارها بعيداً عن لغة التصعيد
كون الحرب في المنطقة لن تخدم أيّ طرف ، وأشار إلى أن طهران لم تقيد
مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية وقدمت لهم
الدعم والتسهيلات الكبيرة ، مبيناً أن إنسحاب أميركا من الإتفاق
النووي هو خرق لقرارات الأمم المتحدة وعليها تغيير سياستها في
المنطقة وأنه لا تفاوض بشروط أميركية حول الإتفاق النووي.
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