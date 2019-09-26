2019/09/26 | 21:13

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البرلمان يصدر توضيحاً بشأن رفض التصويت على اعادة منتسبي الدفاع والداخلية إلى الخدمة

اصدر مجلس النواب، توضيحاً بشأن رفض التصويت مقترح قانون

إعادة منتسبي الدفاع والداخلية إلى الخدمة.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، أن" رفض مجلس النواب

التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية إلى

الخدمة في جلسته السابعة اليوم الخميس 26/9/2019 كان مقتصرا على

المتطوعين الذين فقدوا احد شروط التعيين والذين لم يقدموا شهادات

أصولية أو لم يحصلوا عليها وليس لعموم المقترح أوبرفض إعادة جميع

المنتسبين".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته السابعة من الفصل التشريعي الاول

‏للسنة ‏التشريعية ‏الثانية للدورة ‏النيابية الرابعة والتي ‏عقدت

برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي رئيس المجلس وحضور ‏‏212 ‏نائبا اليوم

‏الخميس، رفض مقترح قانون بإعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع

الى الخدمة.

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