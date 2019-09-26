قتيلان باحتجاجات طلابية عنيفة في إندونيسيا

2019/09/26 | 21:15

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قتل شخصان في مظاهرات عنيفة قام بها طلاب في إندونيسيا ضد قانون جديد، يقول منتقدون إنه يكبل وكالة مكافحة الفساد في البلاد، وفق

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