تربية الزبير تنتهي من توزيع المناهج الدراسية للمدارس في البصرة

2019/09/26 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أعلن قسم تربية الزبير غرب البصرة عن الانتهاء من توزيع المناهج الدراسية على معظم مدارس القضاء ونواحيه من قبل مخازن قسم التجهيزات

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