2019/09/26 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يصدر توضيحاً بشأن رفض التصويت على اعادة منتسبي الدفاع والداخلية للخدمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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