مجلس النواب: رفض إعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية إلى الخدمة يشمل فقط الذين لم يقدموا شهادات أصولية أو لم يحصلوا عليها

2019/09/26 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب اليوم الخميس، توضيحاً اكدت فيه ان رفض إعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية إلى الخدمة يشمل فقط الذين لم يقدموا شهادات أصولية أو لم يحصلوا عليها.

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