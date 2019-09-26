2019/09/26 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن تدمير 3 أوكار لداعش وعبوات ناسفة في الانبار.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت خطوة برس” إن “قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الجزيرة بإمرة قائد الفرقة السابعة مؤلفة من مقر ووحدات لواء المشاة ٢٨ وفوج مغاوير الفرقة أعلاه وفوجين الطوارئ ٧ و٢٣ ولواء حشد حديثة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير 3 اوكار لداعش وعبوات ناسفة وعتاد في الانبار وكالة خطوة برس.

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