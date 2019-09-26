2019/09/26 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان امراة أضرمت النار في قنينة غاز المطبخ بعد عثورها على صور امرأة اخرى في هاتف زوجها.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “امرأة في حي اور شمالي بغداد، أقدمت على إضرام النار في قنينة غاز المطبخ بعد شجار مع زوجها”.واضاف أن “الشجار حدث بعد عثور الزوجة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحي أور… زوجة أضرمت النار بـ”قنينة” الغاز بعد عثورها على صور امرأة بهاتف زوجها وكالة خطوة برس.

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