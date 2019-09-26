الحلبوسي يفتتح أعمال ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد

2019/09/26 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعمال ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد، الذي يشارك فيه عدد كبير من النواب والمسؤولين والعلماء والباحثين والمفكرين من دول عربية وأجنبية مختلفة.وقال الحلبوسي في كلمة له:” إن العراق قطع شوطا كبيرا في ترصين الأمن بعد الانتصار على داعش، وهو عازم أيضا على إنضاج رؤية اقتصادية في البلاد من الاقتصاد […]

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