بعد الكشف عن تلاعب وتجاوز وفساد الجزائري.. جمع تواقيع داخل مجلس محافظة بغداد لاستجواب المحافظ وإقالته

2019/09/26 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة بغداد عن جمع تواقيع لاعضاءه لاستجواب المحافظ فلاح الجزائري تمهيدا لإقالته.وذكر بيان صادر من المجلس ان اعضاء المجلس من كتل سياسية مختلفة كانت تنتظر تقديم المحافظ استقالته فور عودته من الصين بسبب ضلوعه بهدر للمال العام وفساد الا ان الأخير مازال متمسك بمنصبه.واشار المجلس الى ان التواقيع سترفع اليوم الخميس […]

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