2019/09/26 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #موقع_30_عشت التزاما منه بما تم الإعلان عنه سابقا، عمل موقع 30 غشت على نشر القسم الأول من الصور المرتبطة بالمرحلة الأولى الثورية من تاريخ منظمة "إلى الأمام" (1970 ــ 1980)، وكذا نشر عددين من مجلة "إلى الأمام"، السلسة الجديدة، الصادرة في بدايات المرحلة الثانية (1980 ـــ 1994)، التي عرفت انطلاق من سمي ب "إعادة البناء" تحت قيادة الخط التحريفي الذي استولى في صيف 1979 على "القيادة التنظيمية" للمنظمة.بالنسبة للص......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#موقع 30 عشت - منشورات جديدة: صور للتاريخ و مجلة -إلى الأمام-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#موقع 30 عشت - منشورات جديدة: صور للتاريخ و مجلة -إلى الأمام-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).