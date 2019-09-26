2019/09/26 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاضل_عباس_البدراوي منذ أيام، والسيد عادل عبد المهدي، في زيارة للصين، على رأس مجموعة كبيرة من وزرائه ومن المحافظين والمستشارين، لا ادري هل ذهب السيد عبد المهدي للصين لاستجداء القروض، للبدء في حملة واسعة لأعادة البنى التحتية المُخرَبة في العراق، التي كانت المجموعة السياسية التي ينتمي إليها في غفلة عنها، أو ذهب ومجموعته للتعلم من الصين طريقة بناء البلد؟.عند بث لقطات من الزيارة الميمونة لهذا الوفد العرمرم، من على شا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاضل عباس البدراوي - الحكومة العراقية في الصين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاضل عباس البدراوي - الحكومة العراقية في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).