2019/09/26 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_يوسف_بكير تعرف الثقافة بأنها مجموعة القيم والمعتقدات والتفضيلات السائدة في أي مجتمع، وفي النهاية فإن هذه المعطيات هي محصلة الظروف المكانية والزمانية الخاصة بكل دولة.وكما أن الموروث الثقافي لكل فرد يؤثر بشكل كبير على مسار حياته كذلك تؤثر الثقافة على الأداء الاقتصادي للدولة كما سنوضح حالا.والاقتصاديون عادة ما يعزفون عن التعرض لتأثير العوامل الثقافية على الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية للمجتمعات والدول ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود يوسف بكير - كيف تؤثر الثقافة في الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمود يوسف بكير - كيف تؤثر الثقافة في الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).