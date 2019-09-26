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شاهد بالفيديو.. الحوثيون تبنوا قصف #أرامكو وجهة نظر | هل قرار الحوثي كان يمنيا ام ايرانيا ؟ .. مسجدي يجيب


شاهد بالفيديو.. الحوثيون تبنوا قصف #أرامكو وجهة نظر | هل قرار الحوثي كان يمنيا ام ايرانيا ؟ .. مسجدي يجيب
2019/09/26 | 21:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: NaNc9QKxGls

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