بالصور.. احتراق مبنى مؤسسة الشهداء

2019/09/26 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق كبير في مؤسسة السجناء بمنطقة الجادرية وسط بغداد، اليوم الخميس، فيما توجه عدد كبير من فرق الدفاع المدني تتدخل لاطفاء الحريق.

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