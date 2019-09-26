وزير النقل يكشف عن عدد المسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية خلال العام الحالي

2019/09/26 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الخميس، عن نقل أكثر من مليون ونصف المليون مسافر على متن طائرات الخطوط الجوية خلال العام الحالي.وقال لعيبي بيان لمكتب اعلام الوزارة انه "تم تحقيق زيادة واسعة في عدد الرحلات التي نفذتها طائرات الناقل الوطني الى مختلف القطاعات المحلية والإقليمية والدولية فضلاً عن ارتفاع نسب اعداد المسافرين خلال المدة من كانون الثاني ولغاية ايلول من هذا العام".

واضاف "اجمالي عدد المسافرين بلغ نحو (1,575,419) مسافر قصدوا مختلف الوجهات الداخلية من والى المطارات العاملة في العراق (بغداد، البصرة، النجف، السليمانية، أربيل، الناصرية) والخارجية الى اكثر من (34) وجهة إقليمية ودولية وبواقع (17541) رحلة مباشرة".

واشار البيان الى ان "حركة تنقل المسافرين خلال الاشهر الثمانية من العام الجاري كانت نشطة وفعاله نتيجة عدة عوامل اعتمدتها الوزارة من خلال التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الشركة والتي أضافت واقعاً جديداً من خدمات المسافرين".

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