2019/09/26 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة… 20 فرقة إطفاء تحاول إخماد حريق مؤسسة السجناء السياسيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة… 20 فرقة إطفاء تحاول إخماد حريق مؤسسة السجناء السياسيين وكالة خطوة برس.

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