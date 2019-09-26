المتحدث الرسمي لشركة HMD للهواتف باتريك حرب : شركتنا منافس ولاعب متميز في فئة الهواتف الذكية

2019/09/26 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- في البداية حدثنا عن جديد هواتف نوكيا لهذا الفصل؟

أطلقت شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا مؤخراً، خمس هواتف نوكيا جديدة، إثنان منهما هواتف ذكية، وهما نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2) ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2) ، بالإضافة إلى هاتف نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough)، وهاتف نوكيا 2720 (Nokia 2720) وأخيراً وليس آخراً، نوكيا 110 (Nokia 110).



الإصدارات الجديدة هي إنعكاس لرؤية شركة HMD العالمية حول هواتف نوكيا المستقبلية، والتي تنطلق من إيمانها بضرورة أن تسهم التكنولوجيا والابتكار في تحفيز المستخدمين، على أن لا يرتبط هذا التحفيز بفئة سعرية محددة.





ـ ماذا عن إستعداداتكم لتوفير هواتف تناسب تقنيات الجيل الخامس التي من المقرر أن تنطلق مطلع العام الجديد؟

لقد أعلنت HMD العالمية عن التزامها بتوفير باقة مميزة من الهواتف المتوافقة مع تقنيات الجيل الخامس للاتصالات 5G بأسعار معقولة في 2020.



ونحن نضع نصب أعيننا دعم الابتكار في تقنيات الجيل الخامس للاتصالات والتصوير والتصميم.



ولقد حددت الشركة إستثماراتها الاستراتيجية في المستقبل لتحقيق إلتزاماتها هذه، وترسيخ تميّز هواتف نوكيا من خلال الابتكار في التصوير والحماية والتصميم والخامات وإتاحة مميزات وفوائد شبكات الاتصال الحديثة لأكبر عدد من المستخدمين.

- ما هي مميزات كل من نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) و نوكيا 6.2 (Nokia 6.2)؟

يعبّر الهاتفان نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2)، ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2)عن فلسفتنا المتمحورة حول توفير تجارب استخدام فائقة الجودة وبكلفة استثنائية.



إذ يتميز نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2) بكاميرا ثلاثية قوية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بتقنية Quad Pixel وعدسات ZEISS .



أما نوكيا 6.2 (Nokia 6.2) فهو أول هاتف من الفئة الذي يحظى بكاميرا ثلاثية وتقنية شاشة العرض فائقة الوضوح PureDisplay.



ويحظى الهاتفان ببطاريتنا الحصرية القادرة على العمل لمدة يومين، ويظهران بتصميم فريد من نوعه استخدمت فيه خامات عالية التقنية والمواكبة لثراء تراثنا.



وفضلاً عن ذلك، فالهاتفان نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2)، ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2) متوافقان وجاهزان للإستخدام بنظام أندرويد 10، وسيوفران تجربة تتطور مع الوقت.

- كيف تقيّمون شراكتكم مع Android وإلى أي مدى أثّرت إيجاباً على هواتف نوكيا الجديدة؟

شراكتنا مع اندرويد Android هي في صلب استراتيجيتنا وإلتزامنا في HMD العالمية كشركة مطورة لأجهزة نوكيا، بتحقيق احتياجات المستهلكين.



ونفخر بما حققناه من خلال هذه الشراكة، لا سيما فيما يتعلق بتركيزنا على مسألة الحماية وتوفيرها لكل هواتفنا، وهو ما يجعلنا العلامة التجارية الوحيدة في فئتها بقارة أوروبا، التي تمتلك وتهتم بهذا القدر بجوانب الثقة والحماية وبتوفير تجارب أندرويد حقيقية للمستخدمين.



كما أننا العلامة التجارية الوحيدة التي تعمل كل أجهزتها من كافة الفئات السعرية على أحدث نسخ أندرويد، حيث تتوفر كافة خصائص أندرويد لكل هذه الهواتف.



بالإضافة إلى تفردنا بتوفير تحديثات حماية شهرية، وهذا بمثابة وفاء بوعودنا لمستخدمي هواتفنا بالحفاظ على أجهزتهم آمنة.

- تولي HMD إهتماماً كبيراً بفئة الهواتف الكلاسيكية، ما الجديد في هذه الفئة؟

نعم نحن نُعتبر رواد في فئة الهواتف الكلاسيكية، ونواصل جهودنا على إدخال الابتكارات على هذه الفئة من الهواتف، من ناحية التصميم والأداء لضمان مواكبة احتياجات المستخدمين ومنحهم القدرة على الاستفادة من أحدث الخصائص وإمكانيات شبكات الاتصال بطريقة موثوقة وسلسة.



وجديدنا في هذه الفئة، طرحنا أمتن هواتف نوكيا على الإطلاق نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough).



المصمم لتحمل درحات حرارة قصوى، ليكون بذلك الرفيق المثالي للعاملين في المواقع الخارجية، أو هواة المغامرات والرحلات.



ويشتمل الهاتف كذلك على أحدث الخصائص التي يتوقعها المستخدمون من هاتف عصري، مثل مساعد جوجل والتطبيقات الشهيرة وإتصالات الجيل الرابع 4G.

كما أطلقنا هاتف نوكيا 2720 القابل للطي (Nokia 2720 Flip) وهو هاتف مدمج و ومتوافق مع حاسة اللمس، ويتيح إستخدام فائق السهولة بفضل خصائص الذكاء الصناعي.



ويحظى الهاتف بتصميم قابل للطي، جامعاً فيه بين البساطة والموثوقية في جهاز متين.



ويشتمل الهاتف العصري على تطبيفات واتساب وفيسبوك ليجعل المستخدمين متصلين على الدوام.



أما هاتف نوكيا 110 (Nokia 110) فيُمكن اعتباره بمثابة إضافة جديدة لمجموعتنا من الهواتف الكلاسيكية.



يوفر هذا الهاتف كل ما يحتاجه المستخدم من خصائص للحصول على التسلية ويضم الألعاب الإلكترونية المفضلة مثل لعبة سنيك الشهيرة، ويحظى ببطارية تتيح التحدث منذ الشروق وحتى الغروب بشحنة واحدة.

- كيف تتطلعون الى الشركات المنافسة؟

نحن نعتبر أنفسنا منافس ولاعب متميز في فئة الهواتف الذكية، بغض النظر عما تقدمه الشركات الأخرى، ومن هنا نحن حريصون على توفير معايير جديدة وقياسية في المنطقة عبر تزويد هواتف نوكيا بالميزات الإستثنائية التي توفر للعملاء خيارات جديدة وفائقة الجودة وبكلفة استثنائية.

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