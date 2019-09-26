2019/09/26 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jiVGVw_0-zo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية تندد بالاعتداء على حملة الشهادات العليا امام مكتب رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية تندد بالاعتداء على حملة الشهادات العليا امام مكتب رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).