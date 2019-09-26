2019/09/26 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..حريق مؤسسة الشهداء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حريق مؤسسة الشهداء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حريق مؤسسة الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).