2019/09/26 | 21:44

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وزير الداخلية يستقبل مستشار الرئيس التونسي للأمن القومي لبحث سبل تعزيز التنسيق الأمني

استقبل وزير الداخلية الدكتور "ياسين طاهر الياسري" اليوم الخميس

المستشار الأول لرئيس الجمهورية التونسية المكلف بالأمن القومي السيد

"كمال العكروت" والسفير التونسي لدى بغداد السيد "ابراهيم الرزقي" في

مكتبه.ورحب الياسري في بداية اللقاء بهذه الزيارة ، مؤكداً على أهمية تطوير

التعاون المشترك وتبادل الخبرات الأمنية وبما يسهم في استقرار المنطقة

وابعاد خطر التنظيمات الإرهابية عنها.وزير الداخلية بحث خلال اللقاء سبل تعزيز التنسيق الأمني عن طريق فتح

قنوات التواصل الثنائية ، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود الأمنية

للقضاء على الأفكار المتطرفة والحد من عصابات الجريمة المنظمة.من جانبه فقد أعرب المستشار الأول لرئيس الجمهورية التونسية عن سعادته

للقاء السيد وزير الداخلية ، معلناً عن استعداد بلاده لتوسيع أطر

التفاهم الأمني وبما يخدم مصلحة البلدين.

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