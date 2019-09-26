اصابة ثلاثة مدنيين بانفجارعبوة داخل باص شمالي بغداد

2019/09/26 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة داخل باص ركاب شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة

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