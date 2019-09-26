2019/09/26 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم الخميس، عن البدء باستلام محصولي القمح والشعير من فلاحي ومزارعي المحافظة .





وقال المحافظ في تصريح صحفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يعلن استلام ما تبقى من محصولي القمح والشعير من الفلاحين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يعلن استلام ما تبقى من محصولي القمح والشعير من الفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).