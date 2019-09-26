مدير الوقف السني في الفرات الاوسط :يكفينا اننا نعيش مع اخواننا في الوقف الشيعي في بناية واحدة ..

2019/09/26 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل: علاء المعموري

اكد مدير الوقف السني في الفرات الاوسط مؤيد عبد الجبار الجنابي في حديث لوكالة الحدث الاخباريه اننا نعيش مع اخواننا الوقف الشيعي في بناية واحدة وندخل من باب واحدة مضيفا ان هناك تعاون كبير بيننا وبين الوقف الشيعي وذلك اننا نتشارك في احياء الاعياد والمناسبات الدينية فيما بيننا ولايوجد اي فارق بيننا وهناك تعاون كبير من قبل الحكومة المحليه في بابل من خلال زياراتها المستمره لمقرنا واوضح الجنابي ان هناك تنسيق عالي بين شمال بابل والوسط وذلك باعمار كافة المساجد وتم وضع الية جديدة من خلال موازنة عام 2020 خاصة في مجال الاعمار علما اننا قمنا بترميم اغلب المساجد على نفقتنا الخاصة والتبرعات

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