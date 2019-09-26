2019/09/26 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدمير معسكر لداعش والعثور على عبوات ناسفة في الانبار

اخبار مباشرة

تدمير معسكر لداعش والعثور على عبوات ناسفة في الانبار

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير معسكر لداعش والعثور على عبوات ناسفة في الانبار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير معسكر لداعش والعثور على عبوات ناسفة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).