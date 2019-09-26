الساري: العراق بإمكانه لعب دور بالمنطقة لانه أكثر الدول تضرراً في نشوب الحرب

2019/09/26 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس كتلة الحكمة النيابية المعارضة، فالح الساري، اليوم الخميس، ضرورة لعب العراق دوراً لإنهاء الأزمات في المنطقة.

وقال الساري في بيان صحفي، تلقته "الغد برس"، ان "العراق اليوم امام فرصة كبيرة للقيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمات في المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب"، مضيفا انه "يستطيع العراق ان يلعب دوراً في التقريب بين الدول المتنازعة لما يمتلكه من علاقات متوازنة مع أطراف النزاع".

وشدد على ان "العراق أكثر الدول تضرراً في تفاقم الأزمة ونشوب الحرب لا سامح الله وبالتالي الواجب الوطني يحتم عليه التدخل للحل".

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