الإعلام الأمني: تدمير معسكر لداعش الإرهابي في وادي حوران

2019/09/26 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الأمني اليوم الخميس، حرق وتدمير معسكر يعود لعصابات داعش الارهابية والعثور على 9 عبوات ناسفة و3 اوكار ضمن قاطع عمليات قوات الجزيرة.

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